Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.000 de persoane au stat, duminica, ore intregi intr-o coada de sute de mașini, pentru a putea ajunge la Aeroportul Internațional Iași. Unii și-au abandonat mașinile și au inceput sa traga trollerele pe ultimii kilometri ramași, pentru a nu pierde zborurile. Reprezentanții aeroportului spun ca…

- Romania continua sa se confrunte cu o situatie de grava in ceea ce priveste atacurile cainilor asupra cetatenilor. Si totusi, statul nu detine o evidenta clara asupra atacurilor savarsite de cainii comunitari, dar si de cei care au stapan, respectivele date fiind date in sarcina administratiilor publice…

- Cutremurul devastator din Turcia si Siria a dus la decesul a mii de persoane. Alte cateva mii sunt prinse si la acest moment sub daramaturi, iar echipele de salvare fac eforturi uriase pentru a-i salva. Ceea ce s-a petrecut in cele doua state, un cutremur de o asemenea magnitudine pe scara Richter,…

- Un nou caz de agresiune in scoli, intre elevi, a aparut recent in spatiul public, dupa ce la o scoala din municipiul Bacau mai multi elevi au fost agresati colegii lor. Situatia a degenerat, dupa ce agresorii i-au tarat in baie si i-au agresat fizic pe ceilalti copii, cazul fiind in prezent anchetat…

- In urmatorii doi ani, marile proiecte ale judetului Iasi vor atinge maturitatea mult asteptata de intreaga suflare ieseana. Prezenta la Iasi a premierului Nicolae Ionel Ciuca reprezinta o garantie a sustinerii guvernamentale pentru marile proiecte locale, de la Aeroportul Iasi, la autostrazi, infrastructura…

- Premierul Nicolae Ciuca, impreuna cu Presedintele Consiliului Judetean Iasi Costel Alexe, au vizitat, pe 24 ianuarie, lucrarile de extindere si modernizare de pe Aeroportul International Iasi. O delegatie formata din echipa Consiliului Judetean Iasi, Secretari de Stat ai Guvernului Romaniei, parlamentari…

- In aceasta perioada a fost lansat in dezbatere publica proiectul de buget al municipiului Iasi, proiect cu o valoare generala de 2,2 miliarde de lei. Cele mai importante investitii raman cele din fonduri europene, proiecte pe care Iasul trebuie sa le duca la capat pentru a nu pierde finalul exercitiului…

- Mii de romani au primit inca din prima zi a noului an mesaje de la bancile unde au rate prin care au fost anuntati ca sumele pe care le au de platit vor creste exponential cu cateva sute de lei in raport cu majorarea indicelor de referinta. Cu o inflatie in crestere, romanii au primit din nou o veste…