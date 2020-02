Un Logan a explodat într-o benzinărie din Rusia după ce a fost alimentat

O maşină Logan a sărit în aer într-o benzinărie din Rusia, anunţă Russia Tuday, citată de Mediafax.Car explodes at a gas station in Russia while driver is away paying for gas, no injuries pic.twitter.com/ojAvdxpXdy— RT (@RT_com) February 4, 2020 Explozia… [citeste mai departe]