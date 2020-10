Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii PSD Serban Nicolae si Catalin Radulescu (AKM) au demisionat din partid si vor candida la alegerile parlamentare pe listele Partidului Ecologist, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Serban Nicolae si deputatul Mitraliera n-au mai prins loc pe listele PSD, fiind in dizgratia presedintelui…

- Dupa ce a pierdut șefia Consiliului Județean. liderul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, s-a reorientat politic și va candida pentru un fotoliu de deputat. Astfel, ieri, organizația PSD Maramureș a votat ordinea pe liste pentru alegerile parlamentare din decembrie. La Camera Deputaților locul intai pe lista…

- In cursul zilei de luni, 19 octombrie, Comitetul Executiv Județean al PSD Maramureș a stabilit candidații pentru alegerile parlamentare din decembrie. Astfel, la Camera Deputaților va candida de pe prima poziție Gabriel Zetea (inca președine al Consiliului Județean), iar de pe poziția secunda Calin…

- Marți, 6 octombrie, in jurul orei 12.00, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați cu privire la faptul ca pe D.J. 184, la ieșirea din localitatea Șurdești a avut loc un accident rutier. ”Polițiștii ajunși la fața locului au constatat faptul ca un barbat in varsta de 42 de ani din Baia Mare a condus…

- Un medic renumit de la Spitalul Județean ”Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare este internat la Spitalul de Boli Infecțioase dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Doctorița, pentru ca e vorba despre o femeie, nu este singura, ci cu fiica ei. Surse apropiate au relatat pentru ZiarMM.ro faptul ca fata…

- Vineri, la ora 14:04, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin SNUAU 112 despre faptul ca pe strada Garii din municipiu a avut loc un accident rutier cu victime. ”Polițiștii ajunși la fața locului au constatat faptul ca un barbat de 52 de ani din Baia Mare, care conducea un autoturism, a surprins…

- In baza probatoriului administrat, politistii au dispus masura retinerii pentru 24 de ore a barbatului de 38 de ani, din Cluj Napoca, care in noaptea zilei de joi spre vineri, 27 spre 28 august a condus sub influenta bauturilor alcoolice pe strada Victor Babes si a intrat in coliziune cu gardul unui…

- Duminica seara, la ora 23.20, pe DN. 18 B, in locul numit PIETRIȘ, un barbat de de 45 ani din Coroieni a condus un autoturism din direcția Baia-Mare catre Targu Lapuș. Intr-o curba la stanga deosebit de periculoasa, semnalizata corespunzator prin indicatoare rutiere, nu a adaptat viteza corespunzator,…