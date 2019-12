Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au documentat pretinsele fapte de coruptie comise de membri PSD Arad tehnic, astfel ca au rezultat interceptari si convorbiri ambientale care scot laiveala dedesubturile afacerilor de culise din partid si Directia Regionala de Drumuri si Poduri.Astfel anchetatorii arata in dosar…

- „Recunoscand rezultatele inregistrate pana in prezent de catre Directia Nationala Anticoruptie, Agentia Nationala de Integritate, precum si alte institutii si organisme cu atributii in prevenirea si combaterea coruptiei; Luand act de aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016-2020…

- Dosarul de corupție in care, azi dimineața, au fost reținute opt persoane de la Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara de catre DNA și in care parlamentarii PSD Dorel Caprar, Florin Tripa și Ionuț Chiselița sunt suspecți, a scos la iveala mecanismele prin care politic se controla compania,…

- Opt persoane au fost puse sub acuzare in dosarul spagilor incasate la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara, in interesul PSD Arad, acestea fiind retinute pentru 24 de ore. Printre cei retinuti se afla directorul DRDP Timisoara, Cristian Ispravnic, Cristian Horgea, sotul fostului prefect…

- Deputatul PSD Ioan Chisalița a fost dus dimineața pentru audieri la DNA Timișoara intr-un scaun cu rotile. Parlamentarul de Caraș Severin este cercetat intr-un dosar de corupție alaturi de alți doi colegi, deputații Florin Tripa și Dorel Caprar. Ioan Chisalița este primul parlamentar roman care a obținut…

- Șpagi care ar fi ajuns la anumite persoane din Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara și la PSD Arad au „pornit” un dosar achetat de DNA in care se fac percheziții la parlamentari din Vestul țarii și la DRDP Timișoara. DNA face percheziții la sediul PSD Arad, in timp ce deputatul Florin Tripa…

- Numele fostului ministru Mihai Fifor apare in dosarul de la Caraș-Severin privind aprobarea ilegala a deținerii de arme. Unul dintre suspecții din dosar a menționat numele lui Fifor și al lui Ion Mocioalca pentru a intimida conducerea IPJ astfel incat sa nu fie tras la raspundere pentru fapte.Fostul…

- „Decizia CFR Calatori de a suspenda circulatia trenului pe linia Oravita-Anina, in timpul saptamanii – garnitura urmand sa circule doar in weekend – este una greu de acceptat, in condițiile in care nu vorbim despre un traseu și o infrastructura oarecare, ci despre cea mai veche cale ferata…