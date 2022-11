Stiri pe aceeasi tema

- Bucovina se evidențiaza ca un taram al tradițiilor, al valorilor culturale, al credinței și al frumuseții naturii, toate acestea impletite cu istoria, buna conviețuire și ospitalitatea deosebita a oamenilor, arata premierul Nicolae Ciuca in mesajul transm

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a transmis luni un mesaj special de Ziua Bucovinei, sarbatorita pe 28 noiembrie. Nicolae Ciuca a amintit ca in aceasta zi se implinesc 104 ani de la unirea acestui ținut istoric cu celelalte țari romanești. „La 28 noiembrie 1918, sarbatorim un moment de ...

- Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan a informat miercuri, printr-un comunicat de presa, ca a participat, la invitația ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, impreuna cu colegul sau de partid, deputatul Eugen Bejinariu, la semnarea contractului de finanțare pentru modernizarea ...

- Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan a declarat ca Autostrada A7 prinde contur și se apropie din ce in ce mai mult de Suceava, el amintind ca in cursul zilei de joi a fost semnat contractul de finanțare pentru secțiunea Bacau-Pașcani, de aproximativ 78 de kilometri. Gheorghe Șoldan a subliniat ...

- Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan a fost ales miercuri vicepreședinte al Comisiei pentru politica externa din Camera Deputaților. Șoldan este membru in aceasta comisie de aproximativ doua saptamani. Miercuri, in mai multe comisii din Camera Deputaților s-au suplimentat funcțiile de ...

- Ziua europeana de lupta impotriva traficului de persoane, celebrata in fiecare an in 18 octombrie, marcheaza dorinta expresa a Uniunii Europene de a se implica in totalitate in lupta cu ceea ce semnifica in acest moment „sclavia moderna”, transmite deputatul PSD Elena Dinu. Fii la curent cu…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan s-a adresat ministrului Agriculturii, Petre Daea, pentru a-i cere informații despre suprafața agricola afectata de seceta in anul 2022 și despagubirile acordate fermierilor pagubiți."In ultimii ani, fermierii romani se confrunta cu provocari deosebite din ...

- MECI DE COȘMAR… Rapid Brodoc s-a intors fara puncte de la Radauți, dupa un meci in care fotbaliștii lui Adrian Kerezsy și-au batut joc de ocazii. Au ratat cinci ocazii uriașe și l-au facut mare pe portarul advers, Udeanu. S-a terminat 2-0 pentru Bucovina, iar Brodocul coboara pe ultimul loc in Seria…