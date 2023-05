Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a sustinut, luni, ca ministrul Sanatatii si reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au pregatit un ordin prin care doar patru spitale pot avea un tarif pe caz ponderat cu pana 40% mai mare, ceea ce ar arata ca unitatile sanitare sunt impartite in unele…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu sustine ca a depus plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, pentru ca il mentine in functie pe actualul manager al Spitalului Sfantul Spiridon din Iasi, Dan Dimofte. Emanuel Ungureanu…

- ”Este un caz obișnuit, chiar daca apare acum spectaculos, are parte de mai multa atenție. Se refolosesc materiale sanitare de unica folosința și pe alte proceduri. (...) In anul 2018, o ancheta (jurnalistica n.R.) arata faptul ca pentru o operație de cataracta, in trei spitale mari din Romania se refoloseau…

- Razboiul din Ucraina se va sfarsi cu rezultatul pe care Europa nu si-l doreste, daca UE nu gaseste in cateva saptamani o modalitate de a accelera furnizarea de munitie catre Ucraina, a avertizat duminica Josep Borrell, seful politicii externe a UE, in ultima zi a conferintei de securitate de la Munchen,…

- Dupa o perioada in care temperaturile au fost foarte scazute in unele zone din țara, cu nopți și dimineți geroase, vin, in sfarșit, vești imbucuratoare despre regimul termic. In sensul ca vremea se va incalzi, in zilele ce vin. Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni estimarea evoluției…

- Camera de Comerț și Industrie Suceava va organiza in perioada 10 – 12 februarie o noua ediție a Targului de Nunți „Bucovina". Evenimentul va avea loc la primul etaj al Iulius Mall Suceava. Președintele executiv al CCI Suceava, Lucian Gheorghiu, a precizat ca in cadrul targului vor ...