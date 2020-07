Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul saptamanii, Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anunțat ca valabilitatea cardurilor naționale de sanatate a fost prelungita cu inca 7 ani. Masura a venit ca urmare a situației pandemice cu care Romania se confrunta de aproximativ cinci luni. „Intrucat primim din partea asiguraților…

- Vlad Dediu, președintele Uniunii Studenților din Romania, originar din Adjud, a murit ieri pe un pat de spital din Constanța. Baiatul in varsta de 22 ani fusese transportat de urgența la spital dupa ce un apel la 112 anunța ca acesta: ,,A intrat in apa și nu a mai ieșit. In Mamaia, in dreptul clubului…

- Hackerii s-au folosit, zilele trecute, de imaginea sau reputatia unor companii care activeaza in domeniul serviciilor de curierat din Romania, inclusiv Posta Romana, pentru a transmite prin e-mail-uri continut malitios, in care utilizatorii erau informati despre o plata efectuata sau despre necesitatea…

- Inca sase persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati ajungand in Romania la 1.305, informeaza, joi, Grupul de Comunicare Strategica. Una dintre cele șase persoane anunțate de GCS este din Vrancea. Este vorba despre un barbat de 78 de ani, suferind și de alte afecțiuni grave.…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat ca inca 4 persoane infectate cu noul coronavirus au murit in Romania, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 1.170. Este vorba despre doua femei si doi barbati, cu varste cuprinse intre 89 si 54 de ani. Unul dintre cele 4 cazuri este al…

- O motiune impotriva ministrului Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, va fi dezbatuta de Camera Deputatilor saptamana viitoare, in sedinta de luni, iar votul va fi dat miercuri, a decis Biroul permanent. Pro Romania si PSD au depus, miercuri, motiunea simpla „Pas cu pas am ajuns in colaps educational…

- Azi la RRA, de la ora 13.20: ROMANIA – STARE DE URGENTA Foto arhiva Azi la RRA, de la ora 13.20, difuzam emisiunea ROMANIA – STARE DE URGENTA. Tema editiei - Aplicarea masurilor de relaxare dupa perioada starii de urgenta, la nivel central si local. Producator Monica…