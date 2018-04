Stiri pe aceeasi tema

- Deputata PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a pus umarul la campania “Luna Plantarii Arborilor”. Ea a fost prezenta sambata alaturi de o echipa de voluntari la acțiuni de impadurire din județ unde au fost plantați peste 600 de puieți. ”Primavara reprezinta un anotimp al renașterii naturii și ca urmare…

- Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a tras un semnal de alarma cu privire la creșterea consumului de tutun in randul tinerilor. Dupa ce a primit titlul de „Ambasador 2035 fara tutun”, Maricela Cobuz a susținut, astazi, o declarație politica pe tema tema „Epidemia tutunului in randul tinerilor…

- Politia Romana a participat la cea de a XV a actiune internationala RAILPOL, denumita ,,RAIL ACTION DAY ndash; 24 BLUE" organizata simultan in Europa, pentru siguranta transporturilor feroviare. Potrivit Politiei Romane, in zilele de 23 si 24 martie a.c., statele RAILPOL participante au desfasurat controale…

- Deputatul PSD de Suceava dr. Maricela Cobuz a depus, ieri, o declaratie politica la Camera Deputatilor cu privire la semnificatia Zilei Mondiale a Rinichiului, pe 8 martie 2018. Maricela Cobuz a tinut sa precizeze faptul ca Ziua Mondiala a Rinichiului este sarbatorita in fiecare an, in a doua joi a…

- Deputatul PSD de Suceava, dr. Maricela Cobuz, a anuntat ca Ministerul Sanatatii va modifica Legea transplantului. Astazi, Maricela Cobuz, a depus o declarație politica la Camera Deputaților cu privire la semnificația Zilei Mondiale a Rinichiului – 8 Martie 2018. In cadrul declarației politice, Maricela…

- Deputatul PSD Suceava, Maricela Cobuz, considera ca majorarile salariale și modernizarea infrastructurii medicale vor contribui la scaderea exodului de medici din Romania. Maricela Cobuz a susținut astazi, in ședința Camerei Deputaților, o declarație politica cu privire la stoparea exodului medicilor…

- Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a susținut, astazi, in plenul Camerei Deputaților, o declarație politica cu privire la stoparea exodului medicilor și creșterile salariale pentru cadrele medicale din Romania.Maricela Cobuz a aratat ca in ultimii ani, Romania s-a confruntat major cu o lipsa…

- Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a fost aleasa secretar al grupului acestui partid din Camera Deputaților. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul de internet al Camerei Deputaților, Maricela Cobuz ocupa aceasta funcție incepand cu data de 1 februarie 2018. Grupul parlamentar al PSD din…