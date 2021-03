Stiri pe aceeasi tema

- Am participat, in aceasta dimineața, in calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru administratie publica si amenajarea teritoriului din Camera Deputaților, la discuțiile care au avut loc cu domnul Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației Am abordat, impreuna…

- Deputatul PNL, Alexandru Muraru, vicepresedinte al Comisiei pentru Educatie din Camera Deputatilor, sustine ca 1,86 miliarde de euro din cele 31 de miliarde de euro alocate Romaniei prin PNRR vor fi utilizate pentru modernizarea si digitalizarea scolii romanesti, el precizand ca aceste alocari masive…

- Deputatul PNL Ion Ștefan „Grinda” jongleaza cu promisiunile electorale pe banii de la bugetul statului. Aproape ca nu este zi in care deputatul sa nu se laude pe facebook cu ajutorul pe care cica il da primarilor liberali. Cele mai frumoase sunt imaginile in care liberalii stau inghesuiți in jurul unei…

- Deputatul de Argeș al PSD Simona Bucura-Oprescu, președinte al Comisiei pentru Administrație Publica și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților, anunța ca in comisia pe care o conduce a fost adoptat un raport important pentru investițiile publice. „Comisia pentru Administrație Publica și Amenajarea…

- Comisia pentru invațamant, știința, tineret și sport din Camera Deputaților și Comisia pentru invațamant, tineret și sport din Senatul Romaniei au organizat in ziua de miercuri, 27 ianuarie 2021, dezbaterea cu tema „Curriculum modern pentru o Romanie educata”. In cadrul dezbaterii s-au analizat…

- Mihai Eminescu, daca ar fi trait astazi, ar fi semnat pentru „Fara penali in funcții publice”, ar fi reformat TVR, SRR și CNA și ar fi eliminat pensiile speciale, afirma președintele Comisiei de Cultura din Camera Deputaților, Iulian Bulai (USR PLUS).

- Deputatul de Argeș Simona Bucura Oprescu este de la inceputul acestui mandat de parlamentar președintele Comisiei de Administrație din Camera Deputaților. Deși sunt in opoziție și nu puteau face foarte multe, liderii PSD Argeș reușesc sa obțina conducerea uneia dintre cele mai importante comisii din…

- Camera Deputatilor a adoptat in plenul de marti seara modificarea Regulamentului forului legislativ pentru a infiinta trei noi comisii: constitutionalitate, stiinta si tehnologie, tineret si sport. Deputatul AUR Antonio Andruseac a precizat, inaintea votului, ca este creat un paralelism intre CCR si…