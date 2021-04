Stiri pe aceeasi tema

- ”Inainte de a cere ceva PSD, domnul Ghinea si toti ”partenerii” din Coalitie ar trebui sa isi ceara scuze in genunchi pe trepte la Kiseleff pentru aroganta si prostia de care au dat dovada. Ati refuzat consensul politic, dialogul public si implicarea actorilor sociali – patronate, sindicate, societatea…

- ”In discutia cu presedintele, cu prim-ministrul, cu domnul Orban si cu cei doi vicepremieri am convenit ca maine, in discutia pe care o sa o am cu vicepresedintele Comisiei Europene, Vestager, sa mergem pe calendar de depunere 31 mai pentru PNRR”, a declarat Cristian Ghinea, dupa discutiile cu presedintele…

- Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan a declarat ca Guvernul Cițu a facut Romania de ras prin respingerea de catre Comisia Europeana a Planului Național de Redresare și Reziliența. Gheorghe Șoldan a spus ca actuala coaliție revoluționara a "bunei guvernari" care "dezvolta ...

- Premierul Florin Cîțu neaga informația potrivit careia Comisia Europeana a respins Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Potrivit premierului, este nevoie de o remodelare a planului pentru a intra în tiparele pe care le ia în calcul Comisia Europeana."Eu nu…

- Deputatul PNL, Maria Horga, prezinta ce reprezinta Planul Național de Redresare și Reziliența pentru Romania. Intr-o postare pe pagina personala de facebook deputatul PNL susține ca grație negocierilor duse de președintele Klaus Iohannis, Romania se afla foarte bine poziționata, iar planurile Guvernului…

- Florin Citu a declarat ca a avut discutii "foarte aplicate" cu comisarii europeni despre Planul National de Redresare si Rezilienta. "Am prezentat stadiul in care ne aflam, am spus ca avem un prim draft la Comisie, lucram la a doua versiune. Discutiile au avut doua aspecte. In primul rand este nevoie…