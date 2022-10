Deputatul PSD Aurel Balașoiu prins când făcea sex cu un băiat minor Deputatul PSD de Argeș, Aurel Balașoiu, a fost exclus din partid cu doar cateva clipe inainte ca in mediul public sa apara informația potrivit careia acesta ar fi suspect de intreținerea de relații sexuale cu minori. Acesta are 62 de ani și este casatorit cu o educatoare. Pana in 2020, Balașoiu a fost primarul comunei Rociu incepand cu anul 2004. Conducerea centrala a PSD a decis in unanimitate excluderea parlamentarului argeșean, fost primar și, pe deasupra, absolvent de Teologie. ,,Conducerea PSD a decis astazi excluderea din partid a deputatului Aurel Balașoiu. De asemenea, PSD se așteapta… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

- Conducerea PSD a decis, sambata, excluderea din partid a deputatului Aurel Balasoiu. De asemenea, “PSD se asteapta ca acesta sa isi dea demisia urgent din functia de deputat”. “In caz contrar, PSD va vota pentru ridicarea imediata a imunitatii parlamentare. PSD nu tolereaza in niciun fel incalcarea…

- Comumicat PSD : Am luat act de decizia conducerii PSD de excludere din partid a deputatului Aurel Balașoiu. Ramanand consecvent principiilor sale, PSD Argeș se delimiteaza ferm de orice atitudine imorala și solicita de urgența demisia sa din Parlamentul Romaniei. Conducerea PSD Argeș Vom reveni.

