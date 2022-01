Deputatul prahovean Mircea Rosca, despre recalcularea facturilor emise gresit Deputatul liberal Mircea Rosca a postat un mesaj pe retelele de socializare prin care anunta masurile luate de Guvern in cazul facturilor emise gresit catre populatie. Astfel, Rosca explica in ce consta Ordonanta de Guvern si cum vom beneficia de sprijin din partea statului in iarna 2021-2022: "Guvernul a aprobat, printr-o Ordonanța de Urgența, interzicerea debranșarilor, refacerea facturilor, neperceperea de penalitați și suspendarea plații lor pana la finalizarea analizei facturii. Imposibilitatea debranșarii este pe perioada aplicarii legii, la care se adauga 90 de zile ca perioada de tranziție.Furnizorii… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

