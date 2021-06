Stiri pe aceeasi tema

- Relaxarea restricțiilor in majoritatea statelor europene ii determina pe romani sa plece din nou la munca in strainatate. Potrivit BNR, in primele trei luni ale acestui an ai noștri au trimis in țara mai mulți bani decat in aceeași perioada a anului trecut: ... The post Infuzie uriașa de bani, in Romania.…

- Iar 140 de copii din județ au parintele unic susținator plecat sa lucreze peste hotare. La finalul anului 2019 peste 86.000 de copii din țara noastra se aflau in aceasta situație, iar in Mureș 1.300 de copii erau afectați de fenomenul migrației parinților in strainatate. Perioada de pandemie a adancit…

- O treime din copiii cu parinți plecați la munca in strainatate sunt lipsiți de ingrijire: Ce spune ministrul Muncii Raluca Turcan, ministrul Muncii, afirma ca o treime dintre copiii cu parinții plecați la munca in strainatate sunt lipsiți de ingrijirea parinteasca. Dupa mai mult de un an de pandemie,…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, anunta ca unu din trei copii are cel putin un parinte la munca in strainatate, ea precizand ca sunt numeroase cazurile in care ambii parinti sunt plecati. Turcan sustine ca „dificultatile copiilor separati de parinti s-au adancit” in perioada…

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele anului trecut, de 13.253, cu 2.605 (16,4%) mai putini fata de 2019, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA), potrivit…

- Totalul copiilor romani cu unul sau ambii parinti plecati la munca in strainatate a scazut la 75.136 in 2020, cu 17%, respectiiv 11.127, mai puțini fața de anul anterior. La sfarșitul anului...