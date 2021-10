Deputatul PNL urmărit penal pentru mită la moțiunea de cenzură anunță că se suspendă din partid Deputatul PNL de Timis Cosmin Sandru a anunțat ca se supenda din partid pâna la finalizarea anchetei DNA. Reamintim ca Șandru este urmarit penal dupa ce ar fi încercat sa mituiasca un parlamentar sa nu voteze moțiunea de cenzura împotriva Guvernului Cîțu.&"Începând cu data de astazi, 14.10.2021, ma autosuspend din PNL pâna la finalizarea anchetei. Având în vedere ca este o ancheta în curs, nu voi face nici o declaratie pe marginea acesteia pâna la finalizare&", a transmis deputatul Cosmin Sandru printr-un comunicat de presa al PNL… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Șandru, deputatul PNL de Timis cercetat penal de DNA pentru ca ar fi incercat sa mituiasca un parlamentar AUR sa nu se prezinte la votarea moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Cițu a anunțat ca se suspenda din PNL, pana la finalizarea anchetei DNA care-l vizeaza. „Incepand cu data de astazi,…

- Mita la motiunea de cenzura. Functii oferite pentru a lipsi din Parlament la votul impotriva GuvernuluiMita la motiunea de cenzura. Functii oferite pentru a lipsi din Parlament la votul impotriva Guvernului. Procurorii DNA au inceput urmarirea penala fata de deputatul Cosmin Sandru si de Nicolae –…

- Deputatul liberal Cosmin Sandru este urmarit penal de DNA pentru ca ar fi promis functii pentru apropiatii altui parlamentar, daca nu se prezinta la votul motiunii de cenzura impotriva Guvernului Citu. In dosar este vizat si directorul general al Societatii de Transport Public Timisoara. Cosmin Sandru,…

- Deputatul Cosmin Șandru și directorul general al Societații de Transport Public Timișoara, Nicolae Florin Bitea, sunt acuzați de dare de mita și cercetați de DNA pentru ca ar fi promis unui alt deputat numirea unor apropiați in funcții daca nu merge la votul moțiunii de cenzura. Procurorii DNA au inceput…

- Un deputat din Parlamentul Romaniei este urmarit penal de procurorii DNA pentru dare de mita. Potrivit DNA, suspectii Sandru Cosmin si Bitea Nicolae Florin i ar fi promis unei persoane, deputat in Parlamentul Romaniei, numirea unor apropiati in posturi de conducere a unor institutii publice."Pentru…

- Deputatul liberal Cosmin Șandru (foto stanga, alaturi de Florin Cițu) este cercetat penal de DNA dupa ce reprezentanții AUR au depus o plangere penala, in care reclama o tentativa de mituire in schimbul neprezentarii la votarea moțiunii de cenzura impotriva guvernului Cițu. Biroul de Informare și Relații…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) anunța ca a inceput urmarirea penala fața de deputatul PNL Cosmin Șandru și Nicolae Bitea, directorul general al Societații de Transport Timișoara, acuzați de dare de mita. In ordonanța procurorilor se arata ca, in cauza exista aspecte din care rezulta suspiciunea…

- ȘANDRU COSMIN, deputat in Parlamentul Romaniei și BITEA NICOLAE-FLORIN, director general al Societații de Transport Public Timișoara, in sarcina carora s-a reținut comiterea infracțiunii de dare de mita.In ordonanța procurorilor se arata ca, in cauza exista aspecte din care rezulta suspiciunea rezonabila…