- Deputatul PNL Robert Sighiartau a reacționat la rezoluția adoptata joi de parlamentul olandez, care recomanda un vot impotriva aderarii Romaniei și Bulgariei la Spațiul Schengen. Sighiartau califica rezoluția drept „o bataie de joc” la adresa Romaniei și spune ca și in Olanda exista corupție, mafie…

- Olanda nu ar avea nici un motiv și argument concret ca sa impiedice intrarea Romaniei la spațiul Schengen , este de parere europarlamentarul Dacian Cioloș. Totodata, Cioloș considera ca boicotarea companiilor olandeze din Romania ar putea sa se intoarca, la un moment dat impotriva noastra. „Singurul…

- Nimeni nu poate spune ca Romania nu este gata sa adere la Spațiul Schengen, declara la RFI vicepremierul Kelemen Hunor. El nu are nici o emoție ca MCV va fi ridicat in acest an. „In primul rand, nu este nimic surprinzator, Olanda face acest joc politic de ani de zile și era de așteptat sa mearga…

- Olanda continua sa agite apele pe tema intrarii Romaniei in Schengen. Parlamentul de la Haga a adoptat o moțiune in care cere guvernului condus de Mark Rutte "sa nu ia masuri ireversibile'' in acest sens.

- Premierul Nicolae Ciuca a reactionat, joi, dupa rezolutia parlamentului olandez impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen, precizand ca tara noastra a facut tot ceea ce era necesar pentru a indeplini cerintele tehnice pentru aderare, informeaza Agerpres . „Am trecut in revista repede acea…

- Parlamentul olandez a adoptat, joi, o rezolutie care stipuleaza ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, a anuntat, intr-o declaratie pentru AGERPRES, eurodeputata olandeza Sophia in’T Veld, coordonatoarea grupului Renew in Comisia pentru libertati…

- O echipa de experți ai Comisiei Europene viziteaza țara noastra Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - O echipa de experți ai Comisiei Europene viziteaza în aceste zile țara noastra, pentru a verifica modul în care România este pregatita sa adere la Spatiul…