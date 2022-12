Stiri pe aceeasi tema

- PNL și PSD au reacționat, duminica, dupa acuzațiile USR legate de „taxa de soare”. In timp ce PNL susține ca e vorba de transpunerea unei directive europene, PSD arunca intreaga vina asupra ministrului Energiei, Virgil Popescu, de parca nu ar fi la guvernare. Deputatul PNL Virgil Guran acuza duminica…

- Aproximativ 74% din energia electrica necesara Republicii Moldova va fi livrata marți de Romania, a anunțat secretarul de stat pentru Energie de la Chișinau, Constantin Borosan. „Pentru ziua de maine, circa 74% din energie electrica urmeaza a fi livrate in baza contractului de urgența dintre Moldelectrica…

- In fața unui eșec al aderarii Romaniei la Schengen, anunțat tranșant de ministrul austriac de Interne Gerhard Karner, unii politiceni romani și-au pierdut se pare uzul rațiunii. Intr-un text halucinant postat pe contul sau de Facebook, deputatul PNL Pavel Popescu, fost președinte al Comisiei de Aparare…

- „Pensionarii romani merita ca statul sa faca pentru ei efortul de a crește pensiile cu rata inflației: 15%”, a declarat deputatul PNL Gheorghe Pecingina. Parlamentarul liberal a subliniat, pe Facebook, ca toate pensiile trebuie sa creasca cu acest procent, iar pentru persoanele vulnerabile și pensionarii…

- Vasile Dincu a precizat, luni, dupa ce și-a anunțat pe Facebook demisia din funcția de ministru al Apararii, ca a fost decizia sa și ca nu i-a cerut nimeni sa demisioneze. „Nu mi-a cerut nimeni demisia”, a spus Dincu raspunzand intrebarilor jurnaliștilor. El a refuzat sa faca alte comentarii legat…

- Vasile Dincu a precizat, luni, dupa ce și-a anunțat pe Facebook demisia din funcția de ministru al Apararii, ca a fost decizia sa și ca nu i-a cerut nimeni sa demisioneze. „Nu mi-a cerut nimeni demisia”, a spus Dincu raspunzand intrebarilor jurnaliștilor. El a refuzat sa faca alte comentarii legat…

- Ambasada Ucrainei in Romania a reacționat la declarațiile fostului ministru de Externe Andrei Marga conform carora Ucraina se afla in „frontiere nefirești” și trebuie sa cedeze teritorii nu doar Rusiei, ci și altor țari. In postari pe Facebook și Twitter, diplomația ucraineana transmite ca „asemenea…

- Premierul Nicolae Ciuca a salutat, vineri, decizia Comisiei Europene de a pune la dispoziția Romaniei o schema de ajutor de patru miliarde de euro pentru firmele a caror activitate este afectata de razboiul din Ucraina. El a anunțat ca antreprenorii se pot inscrie de saptamana viitoare pe platforma…