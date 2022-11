Stiri pe aceeasi tema

- In fața unui eșec al aderarii Romaniei la Schengen, anunțat tranșant de ministrul austriac de Interne Gerhard Karner, unii politiceni romani și-au pierdut se pare uzul rațiunii. Intr-un text halucinant postat pe contul sau de Facebook, deputatul PNL Pavel Popescu, fost președinte al Comisiei de Aparare…

- Nu se juca pe vremea cand era luptator de K1 și nu se joaca nici acum, din postura de deputat. Social - democratul Daniel Ghița a izbucnit din cauza șicanelor Olandei, care se opune intrarii Romaniei in Schengen și cere ca niciun camion care transporta cereale spre Olanda sa nu mai treaca prin Romania.…

- Olanda nu ar avea nici un motiv și argument concret ca sa impiedice intrarea Romaniei la spațiul Schengen , este de parere europarlamentarul Dacian Cioloș. Totodata, Cioloș considera ca boicotarea companiilor olandeze din Romania ar putea sa se intoarca, la un moment dat impotriva noastra. „Singurul…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu afirma vineri, intr-un comunicat, ca Romania are asteptari legitime ca statele europene sa faca toate demersurile necesare ca sa determine Olanda sa nu se faca de ras blocand libertatea de miscare a romanilor, el mentionand ca ”Romania merita sa intre in spatiul…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca refuzul Olandei de a permite aderarea Romaniei la spațiul Schengen reprezinta inca o lecție primita de catre țara noastra și ne arata statutul in Europa. Gușa arata ca ”barosanii” din Occident nu negociaza cu ”sclaveții” din Est, dar asta se intampla și pentru…

- O echipa de experți ai Comisiei Europene viziteaza țara noastra Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - O echipa de experți ai Comisiei Europene viziteaza în aceste zile țara noastra, pentru a verifica modul în care România este pregatita sa adere la Spatiul…

- Președintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, cu premierul Olandei, Mark Rutte, cel care va fi primit in Romania. Intalnirea este una extrem de importanta avand in vedere faptul ca Olanda este singura țara care se opune aderarii Romaniei la spațiul Schengen și asta din cauza faptului ca majoritatea…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan a criticat blocarea aderarii Romaniei și Bulgariei la Schengen de catre doua state UE, pe care nu le-a numit, și le-a avertizat sa nu oblige Romania „sa joace dur”, in discursul in care susținut in plenul Parlamentului European in timpul dezbaterii rezoluției privind aderarea…