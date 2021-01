Stiri pe aceeasi tema

- Vom plati 50 de bani pentru ambalajele din plastic. Cand se introduce sistemul garanție-returnare. Considerat a fi una dintre cele mai eficiente modalitați de reducere a deșeurilor din plastic, sistemul de garanție-returnare este tot mai aproape sa fie implementat și pe piața locala. Deși se vorbește…

- Romania este o referinta in Europa pentru implementarea sistemului de garantie returnare, cu o decizie luata in 2018 si cu un proiect finalizat care contine prevederi detaliate privind acest sistem, au sustinut miercuri experti internationali in cadrul unui webinar organizat miercuri de Reloop Platform,…

- Sistemul garanție-returnare este un proiect foarte important, prin care țara noastra iși va imbunatați semnificativ rata de reciclare. Pentru ca ne dorim cat mai multa transparența și cat mai multa implicare, vom organiza luni, 14 decembrie, o dezbatere publica referitoare la proiectul de Hotarare de…

- Ministerul Mediului a lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare de Guvern privind instituirea unui sistem garantie-returnare, care prevede ca de anul viitor fiecare roman va plati 50 de bani pentru orice ambalaj de bautura pe care o cumpara, cu un volum de pana la 3 litri. Ulterior, ambalajele…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a anuntat, joi, ca a fost lansata in consultare publica Hotararea de Guvern care va reglementa sistemul garantie-returnare a pet-urilor, dozelor de aluminiu si sticlelor, precizand ca va exista o garantie de 50 de bani pentru aceste produse,…

- Mircea Fechet a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste ca acest sistem sa ajunga in al treilea an de functionare la un grad de colectare de 90%. “Tinta noastra odata cu implementarea acestui sistem este ca in al treilea an de functionare sa ajungem la niste tinte similare cu cele…

- Sistemul garanție-returnare pentru sticle, peturi și doze de aluminiu va fi gestionat de un operator non-profit, a spus ministrul Mediului, Mircea Fechet. „E o zi foarte importanta pentru mediu și pentru Ministerul mediului pentru ca, in sfarșit, lansam in dezbatere publica Hotararea de Guvern care…

