Deputatul PNL Mihai Voicu a fost achitat definitiv, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei sau a autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, intr-un dosar in care era acuzat ca le-ar fi solicitat bani membrilor de partid din judetul Dolj pentru a fi trecuti pe liste la alegerile din 2012.



Initial, in iunie 2019, un complet de trei judecatori de la ICCJ il condamnase pe Mihai Voicu la trei ani inchisoare cu suspendare, insa un complet de cinci judecatori de la aceeasi instanta a admis,…