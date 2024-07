Stiri pe aceeasi tema

- O filmare in care apar niște biscuiți din care ies viermi a aparut marți pe internet, imaginile fiind surprinse la Spitalul Fundeni din București, in secția unde sunt tratați pacienți cu leucemie, potrivit Antena 3. Conducerea spitalului susține ca produsele infestate nu au ajuns la bolnavi, fiind retrase…

- Un barbat de 31 de ani, din județul Mureș, a evadat luni dintr-un punct de lucru aflat in apropierea penitenciarului Deva. Acesta este cautat de polițiști. Potrivit IPJ Hunedoara, luni, in jurul orei 13.50, un barbat de 31 ani, din comuna Gurghiu, județul Mureș, in timp ce se afla la un punct de lucru…

- Muncitorii care fac lucrari la borduri in zona centrala a orasului Alexandria, județul Teleorman, au spart de doua ori in doua zile o teava de gaze. Poliția a deschis un dosar penal pentru distrugere din culpa. Presa locala a relatat ca muncitorii care lucreaza la borduri au spart o teava de gaze, intr-o…

- Doua vagoane din trei, ale trenului IR 1596, care transporta 200 de persoane, au deraiat, pe ruta Craiova-București, la Draganești de Vede. Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. O femeie de 36 de ani care acuza dureri la spate a fost preluata de o ambulanta si dusa la spital. Alte doua…

- Locuitorii din comunca Gogosu, judetul Mehedinti, au avut de ales pentru functia de primar, intre actualul edil si fosta lui sotie, cu care s-a aflat in divort in plina campanie electorala. Potrivit datelor partiale, 3.272 de alegatori au fost inscrisi pe listele electorale permanente la alegerile…

- Un barbat de 71 de ani, din județul Sibiu, care lucra ca ingrijitor la o stana din comuna Bagaciu, județul Mureș, a fost gasit decedat pe un camp. Autoritațile suspecteaza ca moartea sa ar fi fost cauzata de un atac al unui urs. Polițiștii au fost deschis un dosar penal si asteapta raportul medico-legal…

- Un nor palnie – care are forma unei tornade – a fost surprins in județul Satu Mare, la limita cu județul Salaj. Mai mulți oameni au fost surprinși sa observe un fenomen meteo inedit, la granița dintre județele Salaj și Satu Mare, in localitatea Lelei. O „mini-tornada” sau un „nor-palnie”, este un nor…

- Doar 32% din cei care dau examenul teoretic pentru obținerea permisului, in județul Covasna, reușesc sa il treaca. Prefectul Raduly Istvan și-a exprimat nedumerirea fața de modul in care școlile de șoferi ii pregatesc pe candidați, potrivit weradio.ro. „Nu pot sa ințeleg cum este posibil ca o persoana…