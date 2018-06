Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, campioana de la Roland Garros, a revenit in Romania cu o cursa Tarom, la ora 16:15, iar seara le va prezenta romanilor trofeul, la Arena Nationala. Cand a plecat din aeroport, Halep a avut parte de o alta surpriza. "Am decis sa te sanctionam pentru ca ai depasit viteza…

- O femeie din Arges a postat pe Facebook doua filmulețe care ilustreaza cum iși desfașoara activitatea angajatele de la secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean. In cursul zilei de luni, femeia a ajuns la spital cu o adolescenta de 17 ani care avea nevoie sa fie consultata de un medic.…

- Deputatul PNL, Florin Roman, a declarat, joi, referitor la decizia CCR privind revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca este o hotarare politica ce "scoate Romania din Uniunea Europeana".

- Povestea companiei Elis Pavaje din Alba, cel mai mare producator de pavele și borduri din Romania, pornita acum 30 de ani in curtea casei. Drumul catre succesul in afaceri este presarat cu greutati. Chiar si pentru cei care il paveaza. Doi oameni de afaceri din Alba au pariat pe pavele atunci cand o…

- Romani arestați in Franța dupa ce și-au vandut fiica pentru 10.000 de euro. Cei doi soți sunt anchetați in arest pentru trafic si exploatare de minori fiind acuzați și ca și-au trimis alți copii la cerșit in diferite zone turistice din Paris. Femeia și barbatul in varsta de aproximativ 50 de ani fost…

- De acum inainte, gama de pachete Family Inspired by Raluca va include trei variante: Family: un adult + un copil; un adult + doi copii sub 12 aniFamily L: doi adulți + un copil sub 12 aniFamily XL: doi adulți + doi copii sub 12 ani "Noile pachete Family Inspired by Raluca și…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a transmis ca in anul „20-18”, Romania risca sa intre in incapacitate de plata a salariilor, incepand cu finele trimestrului II. Fara un nou imprumut extern, tot mai scump, care sa mearga direct in salarii, riscul de a intra in incapacitate de plata a salariilor…

- CSM Bucuresti a decis sa faca o miscare la nivelul bancii tehnice pe finalul acestui sezon, sperand astfel sa-si sporeasca sansele la titlu in play-off-ul Ligii Nationale de handbal masculin. Mai concret, i-a propus lui Paulo Pereira, selectionerul Portugaliei, sa preia conducerea tehnica a echipei…