Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul Claudiu Chira, fostul director de la Gradina Zoo din Timisoara, l-a trimis in colt pe fostul luptator K1, Daniel Ghita, in trecut membru al Partidului Romania Unita, acum deputatul PSD de llfov.

- Dupa ce au depus mii de amendamente la proiectul de buget pentru anul 2021, EXCLUSIV sa tergiverseze votul acestuia in Parlament, membrii PSD au ajuns sa foloseasca argumente fara sens doar sa faca ceea ce știu mai bine, circ. Scrie pe pagina de Facebook, Monica Anisie presedintele Comisiei pentru invatamant…

- Presedintele Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, deputatul USR Iulian Bulai, afirma, sambata, ca „TVR1 a avut de Revelion un program plin de bascalie la adresa a tot ce inseamna pandemie: masca, vaccin, pericol, protejare, distantare sociala”, care…

- Deputatul USR-PLUS Iulian Bulai, care este și presedintele Comisiei pentru cultura, arte și mijloace de informare în masa din Camera Deputaților, afirma ca TVR 1 a avut de Revelion „un program plin de bașcalie la adresa a tot ce înseamna pandemie”, el anunțând ca va chema…

- Adeverința medicala prezentata de Diana Șoșoaca pentru nepurtarea maștii in Parlament nu este valabil emisa conform ordinului 874/2020, se arata in raspunsul de la DSP, emis la solicitarea Senatului, anunța șefa Comisiei de validare din Senat, Iuliana Scintei. Șoșoaca a fost informata de raspuns și…

- Conform liderului PSD Marcel Ciolacu, social-democrații au 110 de mandate la Camera Deputatilor si 48 de mandate la Senat. Marcel Ciolacu susține ca PSD ar trebui sa fie chemat primul la consultarile de la Palatul Cotroceni avand in vedere ca partidul a caștigat alegerile. „In acest moment, PSD are…

- Dupa numararea voturilor din 99,91% dintre sectiile de votare, BEC anunta ca PMP a resuit sa treaca pragul electoral, astfel incat va fi reprezentat in Parlament. PSD are in continuare 30%. Rafila s-a speriat de propunerea lui Ciolacu: A fost o adevarata surpriza. Ce spune profesorul despre funcția…

- Fondatorul PMP Traian Basescu a spus luni dimineața ca partidul sau va intra totuși in Parlament, deși rezultatele parțiale oficiale prezentat de BEC la ora 10.30 arata ca acest partid se afla sub pragul electoral. „PMP și-a luat ”aurul” inapoi din ultimele 5 secții de votare numarate din Republica…