- Senatorul constanțean Vergil Chițac (57 ani) și soția acestuia au fost depistați pozitiv cu coronavirus, vineri. Bogdan Huțuca, șeful PNL Constanța, a declarat ca s-a autoizolat la domiciliu pentru ca s-a intalnit la randul sau cu senatorul Chițac, care nega vehement ca este suspect de coronavirus.…

- Deputatul PSD de Suceava, Alexandru Radulescu, costata ca ”azi, Romania, in plina criza generata de epidemia de Coronavirus, a fost aruncata intr-un haos total prin inconștiența, neputința și reavoința președintelui Klaus Iohannis, a parlamentarilor și guvernanților liberali”. ”Președintele Klaus Iohannis…

- Deputatul PMP de Bistrița-Nasaud, Ionuț Simionca, taxeaza dur decizia lui Florin Cițu de a-și depune mandatul de premier, chiar in ziua in care guvernul PNL ar fi trebuit sa primeasca votul de investitura in Parlament. „PNL a picat testul responsabilitații și a aruncat țara in haos”, afirma parlamentarul…

- Deputatul PNL Bogdan Hutuca a lansat un atac asupra PSD vineri, afirmand ca odata cu audierile ministrilor, social-democratii au aratat ca „joaca un teatru de proasta calitate”. Acesta acuza PSD ca prelungeste criza politica si aminteste ca pentru guvernele Grineanu, Tudose sau Dancila audierile s-au…

