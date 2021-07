Stiri pe aceeasi tema

- Noul lider al PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, a anuntat public miercuri, prin intermediul paginii sale de socializare, ca il sustine pe Florin Citu in competitia interna pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal. In postarea sa, Alexandru Muraru sustine ca ‘aceste alegeri nu…

- Deputatul USR PLUS, Cristian Brian aduce in fața cetațenilor elementele de noutate implementate de catre ANFP, pontajul electronic, condica de prezenta și control acces. Agentia Nationala a Functionarilor Publici introduce soluții software inovative in propria activitate Incepand de maine, 1 iulie,…

- Deputatul PNL Alexandru Muraru, reprezentant special al Guvernului pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei, anunta ca Parlamentul va organiza pe 30 iunie, pentru prima data in istoria sa, o sedinta solemna a camerelor reunite pentru comemorarea victimelor…

- Ministrul Mediului Tanczos Barna spune, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca incineratorul de la Brazi, unde a avut loc un incendiu puternic, avea instalația oprita din ianuarie din cauza suspendarii activitații. Potrivit ministrului, firma face obiectul unei cercetari penale in curs, ca urmare a…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Costel Alexe, a declarat, joi, ca au fost evidentiate 31 de nereguli in urma controlului celor doua institutii.„Continuam eforturile pentru a operationaliza spitalul mobil de la Letcani. Corpul de control al premierului a venit in aceste zile la Iasi la solicitarea…

- Corpul de control al primului-ministru verifica mai multe aspecte de la Spitalul mobil de la Letcani, semnalate in urma unor verificari ale Curtii de conturi si a Corpului de control al ministrului Sanatatii. Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Costel Alexe, a declarat, astazi, ca au fost evidentiate…

- Deputatul PNL Iași, Alexandru Muraru este, incepand de astazi, noul președinte interimar al filialei județene PNL Iași. Numirea vine ca urmare a unei decizii a Biroului Executiv al Partidului Național Liberal. Președintele interimar a subliniat ca principala preocupare in mandatul sau ramane bunastarea…

- Prim-ministrul Florin Citu a anuntat, joi, ca a cerut o informare a Corpului de control referitoare la modul de implementare a Campaniei ‘O padure cat o tara’. Premierul a fost intrebat, in cadrul unei conferinte de presa, daca a vazut ancheta Recorder conform careia in cadrul Campaniei ‘O padure cat…