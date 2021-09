Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Alexandru Kocsis a declarat, miercuri seara, in emisiunea „Jocuri de putere”, ca nu este de acord cu strategia abordata de Florin Cițu in coaliția de guvernare. Acesta a spus ca decat sa plece USR-PLUS de la guvernare, mai bine sa plece Florin Cițu. Mesajul a fost transmis și intr-o postare…

- Alina Gorghiu, senatoarea PNL, a transmis, miercuri seara, ca spera ca USRPLUS „sa fie responsabil” și sa „urmareasca interesele celor mulți”, spunand ca ministrul Justiției, Stelian Ion, nu a reușit sa desființeze Secția Speciala de investigare a magistraților, se arata in mesajul postat pe Facebook.…

- Florin Cițu i-a suparat iar pe partenerii din USR-PLUS, dar aceștia nu ies de la guvernare, in ciuda faptului ca premierul l-a remaniat și pe Stelian Ion, dupa Vlad Voiculescu. Liderii USR-PLUS cer demisia lui Cițu, dar anunța ca raman la guvernare, alaturi de PNL și UDMR. USR-PLUS primește…

- "Partidul National Liberal va obtine rezultate mai bune sau mai rele in functie de performanta guvernamentala. Daca Guvernul nu are rezultate, nu are o perceptie buna, daca oamenii considera ca Romania nu e intr-o directie buna sub guvernarea noastra, atunci partidul va avea de suferit", a scris Orban,…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a anunțat miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca va depune joi, 19 august, moțiunea prin care candideaza la un nou mandat la șefia partidului. Ludovic Orban a precizat și motivele pentru care candideaza. „Candidez pentru ca simt, ca liberal…

- ”Am decis in coalitie, dupa discutii prealabile in Biroului Executiv al PNL, demararea noului Program de Investitii pentru comunitatile locale din cursul acestui an. Acesta se va derula dupa modelul Programului National de Dezvoltare Locala, cu un buget multianual de aproximativ 50 de miliarde de lei.…

- Florin Cițu anunța pe Facebook trei noi președinți de filiale PNL aleși sambata și care il vor susține in cursa pentru conducerea partidului. „Inca trei victorii importante pentru #EchipaCastigatoare: Ion Dumitrel, președinte PNL Alba, Ciprian Dobre, președinte PNL Mureș, și Alin Nica, președintele…

- Alin Nica a fost ales, sambata, presedintele PNL Timis in cadrul conferinței județene de alegeri, se arata intr-un comunicat transmis de PNL Timiș. Alin Nica a obținut 579 de voturi din partea celor 800 de delegați. Alin Nica s-a declarat un susținator al premierului Florin Cițu in cursa pentru obținerea…