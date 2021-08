Stiri pe aceeasi tema

- "Am asteptat cateva zile. Am asteptat o saptamana. Am asteptat doua saptamani. Nu s-a ȋntamplat nimic, nu s-a sesizat nimeni. Drept urmare, pe aceasta cale, ȋn calitate de deputat al PNL Iași, ȋi solicit public domnului Eugen Pirvulescu sa se autosuspende din funcția de președinte al PNL Teleorman.…

- Prime Minister Florin Citu took Tuesday to Facebook to state that H1 public investments are 32.4 percent higher compared to the same period in 2020, standing at 21.35 billion lei. "Public investments have gone up: 21.35 billion lei in the first 6 months of 2021, by 32.4% more compared to the…

- Șeful PNL Teleorman, senatorul Eugen Pirvulescu, e acuzat de DNA ca a trucat concursul de la Serviciul județean de Ambulanța, potrivit unui comunicat al DNA. Procurorii au inceput urmarirea penala și l-au pus pe Pirvulescu sub control judiciar pentru 60 de zile. El este acuzat de comiterea infracțiunii…

- Eugen Pirvulescu, senator și președinte al filialei PNL Teleorman, este sub control judiciar in urmatoarele 60 de zile, fiind acuzat de comiterea infracțiunii de folosire a influenței sau autoritații de catre o persoana ce deține o funcție de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu se intreaba de ce DNA „nu-l ia” pe premierul Florin Cițu in scandalul documentului in care lideri PNL sunt instruiți sa faca campanie pentru premier. USR-istul spune ca lui Cițu „i s-a umflat capul de la putere” ca este „un stalinist imbracat in țoale capitaliste” și…

- Intr-o conferința de presa susținuta azi la guvern, Cițu a declarat ca nu poate sa comenteze decat pe baza unor documente oficiale. „Eu nu pot sa comentez doar pe baza documentelor oficiale. Sa fie inregistrat. Documente oficiale inseamna sa fie inregistrate”, a fost precizarea lui Florin Cițu, cand…

- Jurnalistul Robert Turcescu iși continua razboiul cu deputatul Iulian Bulai. Dupa ce deputatul s-a laudat ca a promovat o lege pentru ”alaptatul in spațiul public”, Turcescu se intreaba cine l-a alaptat pe Bulai, asta pentru ca nici in prezent nu este interzis alaptatul in spațiul public. ”Tembelul…

- Raed Arafat a reacționat pe pagina sa de Facebook la noile acuzații. „Vreau sa intervin, fara sa afectez ce face DNA, care va verifica toate aspectele. Noi le-am contestat in instanța, deja. Este vorba despre ventilatoarele care urmau sa fie achiziționate din Elveția pe fonduri europene și din Coreea…