Deputatul Pavel Popescu amenință cu boicotarea firmelor din țările care se opun aderării României la Schengen Firmele din țarile care se opun aderarii Romaniei la Spațiul Schengen ar putea fi ținta unui boicot, a anunțat deputatul liberal Pavel Popescu. Acesta acuza ca este vorba de țari ce ar „intra in sevraj fara supradozele zilnice de gaz rusesc și cocaina columbiana”. Intr-o postare pe Facebook, Popescu anunța ca refuza sa ia in considerare un eșec al aderarii Romaniei la spațiul Schengen pana la sfarșitul anului sau scenariul amanarii pana la un alt moment „potrivit”. „Doua tari se opun momentan: Olanda și Austria. Cu mențiunea ca premierul Olandei se agita mult zilele acestea cu telefoane, pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Pavel Popescu amenința, intr-o postare pe Facebook, cu legi impotriva firmelor austriece și olandeze daca Romania nu este acceptata in Schengen. In plus, liberalul ii acuza de „atitudine antiromaneasca” pe oamenii care il critica. „Daca (Doamne ferește) Romania nu intra in Schengen pana…

- Un tanar roman, student in Olanda, a organizat un protest fata de atitudinea politicienilor din Tarile de Jos cu privire la aderarea Romaniei la spatiul Schengen. El a postat, in diverse locuri publice, afise cu mesaje care sustin cauza Romaniei si care arata ca, singurul vot impotriva accederii…

- Solicitarea se regasește intr-o scrisoare oficiala adresata premierului si Parlamentului olandez. In documentul semnat de toți europarlamentarii bulgari se solicita ca Tarile de Jos sa tina cont de evaluarea Comisiei Europene si de rezolutiile Parlamentului European astfel incat Bulgaria si Romania…

- MCV-ul este un mecanism desuet, iși traiește sfarșitul, declara liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. El crede ca Țarile de Jos (Olanda) nu vor mai avea motive sa se opuna aderarii Romaniei la Spațiul Schengen, dupa ce Mecanismul de Cooperare și Verificare va fi ridicat. Fii la curent…

- Romania ia in serios opoziția Olandei privind aderarea la Spațiul Schengen, așa ca a cerut olandezilor sa vina sa faca verificari privind respectarea condițiilor de aderare. Detalii a oferit premierul Nicolae Ciuca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu afirma vineri, intr-un comunicat, ca Romania are asteptari legitime ca statele europene sa faca toate demersurile necesare ca sa determine Olanda sa nu se faca de ras blocand libertatea de miscare a romanilor, el mentionand ca ”Romania merita sa intre in spatiul…

- Premierul Regatului Tarilor de Jos Mark Rutte a afirmat ca „Olanda nu este, in principiu, impotriva aderarii Romaniei la Schengen”. El a admis ca Romania a facut „foarte multi pasi in directia buna in ultimii ani” in privinta aderarii la Schengen. De asemenea, presedintele Klaus Iohannis a adaugat ca…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa intalnirea cu premierul olandez Mark Rutte, ca Romania a demonstrat ca merita sa fie parte din Spațiul Schengen. In condițiile in care Olanda s-a opus in ultimii ani aderarii Romaniei la Schengen, Iohannis a afirmat ca spera sa existe un consens…