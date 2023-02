Stiri pe aceeasi tema

- Radu Marian este noul președinte al Comisiei economie, buget și finanțe. Funcția revine deputatului dupa ce, fostul președinte de comisie, Dumitru Alaiba, a fost numit ministru al Economiei. Inițiativa a fost susținuta de 66 de deputați, transmite Agora.md . De asemenea, se fac și alte modificari in…

- Deputatul PAS Radu Marian ar urma sa fie numit președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe. „Colegii din fracțiune ne-au propus candidatura și urmeaza plenul sa aprobe. O sa vedem votul”, a spus Marian in cadrul emisiunii Puterea a Patra.

- Gaze naturale in valoarea de peste 2 miliarde de lei s-au pierdut in rețea in perioada 2014-2021, anunța vicepreședintele Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului, deputatul PAS Radu Marian, dupa auditul Curții de Conturi la Moldovagaz, transmite Deschide.md. Potrivit lui, gazele s-ar fi…

- Comisia economie, buget și finanțe a examinat, in cadrul ședinței de astazi, proiectul Politicii fiscale și vamale pentru anul 2023. Propunerile incluse in proiectul de lege țin cont de vulnerabilitațile cauzate de razboiul din Ucraina și de necesitatea adaptarii la contextul actual. Prin urmare, principalele…

- La ședința Comisiei economie, buget și finanțe a fost prezentat raportul subcomisiei parlamentare speciale pentru examinarea situației de la Agenția Naționala pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC). Președinta subcomisiei, Valentina Manic, secretara Comisiei economie, buget și finanțe, a informat…

- In cadrul intalnirii Comisiei pentru Buget, Finante si Banci din cadrul Camerei Deputatilor, ce a avut loc astazi, 8 noiembrie, s a supus spre dezbatere si o lege de completare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28 1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice…

- Mai multe cereri de demisie parvenite din cadrul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) au fost inregistrate la Parlament. In acest sens, deputații din cadrul Comisiei economie, buget și finanțe, au decis sa verifice din ce cauza la Agenție se inregistreaza probleme de personal,…

- HORA, organizatia patronala a hotelurilor si restaurantelor din Romania, a auntat ca legea legata de fiscalizarea sumelor provenite din bacsis, sustinuta de companiile din sector, a fost discutata marti in cadrul Comisiei pentru Buget, Finante si Banci di