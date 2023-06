Stiri pe aceeasi tema

- Lilian Carp este cea mai buna candidatura din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de primar al municipiului Chișinau, insa nu exista garanții categorice ca acesta ar putea sa iasa in turul doi. De aceasta parere este comentatorul politic, Anatol Țaranu. In opinia lui Țaranu, in…

- Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat ca va susține o conferința de presa luni, 12 iunie, unde va anunța deciziile Convenției Teritoriale OT Chișinau, privind pregatirile pentru alegerile locale in municipiul Chișinau. Astfel, pe un canal de telegram au aparut fotografii, care ar fi pentru lansarea…

- In ultima vreme in spațiul public se vehiculeaza faptul ca Lilian Carp, deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), este candidatul partidului de guvernare pentru funcția de primar al capitalei. In cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Rlive, el a spus ca „partidul va lua o decizie in urmatoarele…

- Primaria Chișinau ar avea o datorie de aproape 20 de milioane de lei pentru energia electrica. Cel puțin asta afirma consilierii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) in Consiliul Municipal. Potrivit lor, municipalitatea a primit o scrisoare prin care este informata ca intreprinderea municipala Lumteh…

- Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) condamna declarațiile facute de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Lilian Carp, care la ședința plenara de vineri, 28 aprilie curent, s-a expus intr-un mod negativ fața de judecatorii prezenți la Adunarea Generala a Judecatorilor.…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, afirma ca pe numele mamei sale, Eugenia Ceban, ar fi fost deschis un dosar la comanda, pentru trafic de influența, la inițiativa unui președinte de comisie parlamentara din partea Partidului Acțiune și Solidaritate. „Acest lucru a fost agreat și cu conducerea intregului…

- Potrivit presei de la Moscova, Rusia a interzis intrarea in țara a ministrului de Interne al Republicii Moldova, Anna Revenco, și a membrilor Parlamentului din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, Oazu Nantoi, Olesea Stamati și Lilian Carp. Ambasadorul Republicii Moldova, Lilian Darii, a fost…

- Fostul premier, Natalia Gavrilița, este unul dintre posibilii candidați ai Partidului Acțiune și Solidaritate pentru funcția de primar al capitalei. „La moment nu explorez posibilitatea sa plec din Moldova, sunt aici, sunt alaturi de colegii mei. Fie continui in funcții mai politice, fie funcții in…