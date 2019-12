Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarul olandez anti-islam Geert Wilders a declarat, duminica, ca a inchis un concurs de caricaturi cu profetul Mahomed, la numai cateva ore dupa anuntul lansarii acestui eveniment contestat, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Intr-o postare publicata pe Twitter duminica dimineata, Wilders…

- Dublarea alocațiile pentru copii a trecut de votul final al Parlamentului in baza unui amendament al social-democraților, a scris, pe Facebook, deputatul PSD de Teleorman, Violeta Raduț, adaugand ca acesta masura benefica pentru parinți a trecut de Legislativ in ciuda impotrivirii din partea USR…

- Remanieri guvernamentale – cand și in ce condiții vor avea loc / Reevaluarea miniștrilor sau inlocuirea lor cu alte persoane nu este exclusa, in cazul in care unii reprezentanți ai Guvernului condus de Ion Chicu nu vor face fața. Mai mult, deputatul PD Sergiu Sarbu spune ca este chiar necesara evaluarea…

- Deputatul PAS Sergiu Litvinenco si-a depus demisia din functia de presedinte al Comisiei juricie. Despre aceasta Litvinenco a anuntat pe Facebook. "Mi-am depus astazi demisia din funcția de președinte al Comisiei juridice, numiri și imunitați din cadrul Parlamentului.

- Guvernul Orban a trecut de votul Parlamentului in Politic / on 04/11/2019 at 18:28 / Guvernul PNL condus de Ludovic Orban a primit, luni, votul de investitura al Parlamentului. Pentru cabinetul liberal au votat 240 de senatori și deputați ai PNL, USR, UDMR, PMP, ALDE, ai minoritaților și cațiva dintre…

- Un barbat de 20 de ani, identificat de autoritati drept Jawed S., si-a ales victimele la intamplare, ranind grav doi americani intr-un atac survenit la sfarsitul lunii august 2018 in cea mai populata gara din oras, situata in apropiere de centrul istoric. Politia a reactionat rapid si l-a impuscat…