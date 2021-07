Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2-4 iulie, a avut loc cea de-a VIII-a ediție a Turneului Internațional de Judo – Grand Master, organizat la Poiana Brașov de catre Federația Romana de Judo, eveniment la care au participat peste 200 de sportivi din 10 țari: Romania, Austria, Elveția, Ungaria, Italia, etc. Clubul Sportiv…

- Grecia, Luxemburg, Danemarca, Spania, Portugalia, Austria, Slovacia, Letonia, Germania, Italia, Belgia si Franta se pot apuca de lucru, acestea fiind tarile care au deja Planurile Nationale de Redresare si...

- Compania aeriana Wizz Air a anuntat vineri ca va redeschide gradual 27 de rute operate de pe unele aeroporturi din Romania catre destinatii din noua tari: Germania, Italia, Spania, Elvetia, Marea Britanie, Portugalia, Olanda, Franta si Malta. "Wizz Air, companie aeriana din Europa, anunta…

- Guvernul va discuta posibilitatea extinderii numarului de state din „zona verde”, prin creșterea ratei limita de incidența peste 1,5 cazuri la mia de locuitori, astfel incat persoanele care vin din aceste țari sa nu mai stea in carantina 14 zile, in situația in care nu sunt vaccinate cu ambele doze.…

- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș din Baia Mare se numara printre puținele instituții culturale de importanța regionala din Romania care tezaurizeaza și valorifica prin expunere o consistenta colecție de orologerie. Inițiata in anul 1974, aceasta colecție s-a dezvoltat prin achiziții…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista statelor si zonelor considerate cu risc epidemiologic ridicat, persoanele care ajung in Romania din acestea urmand sa stea in carantina... The post Cei care vin din Ungaria, Spania, Germania, Grecia, Turcia, Italia, Serbia, Austria, Franța…

- Disponibilitatea romanilor de a se muta in strainatate pentru a munci a scazut brusc, pe fondul pandemiei, in timp ce interesul acestora de a lucra de acasa pentru un angajator dintr-o alta țara este in plina ascensiune, arata un nou studiu realizat la nivel global de catre Boston Consulting Group (BCG)…

- Primul model electric al producatorului autohton Dacia a inregistrat peste 9.300 de precomenzi in trei saptamani de cand a ieșit pe piețele europene, scrie economica.net. Modelul Spring a avut un „un succes imediat in cele cinci țari care au deschis precomenzile in prima zi a primaverii: Romania, Franța,…