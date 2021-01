Stiri pe aceeasi tema

- Petru Șusca, directorul demis de la conducerea Spitalului Județean de Urgența din Cluj, crede ca in spatele deciziei de demitere, semnata de ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, sta ”un deputat USR”.”In data de 23 decembrie, domnul Ministru Nelu Tataru a semnat un Ordin de Ministru prin care m-a numit…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Harghita, Borboly Csaba, solicita prefectului Ion Proca, ministrului Educatiei, Sorin Campeanu, si ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, redeschiderea scolilor din judet si prezenta fizica a prescolarilor si a elevilor de la gradinita pana la invatamantul postliceal.…

- Avocatul Poporului le cere ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, directorului STS, Ionel-Sorin Balan, si presedintelui Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, informatii suplimentare referitoare la campania de

- La inceputul lunii noiembrie, in timpul unei vizite fulger la Alba Iulia, in plina campanie electorala, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, declara ca Spitalul Municipal din Aiud va deveni spital suport COVID-19. Era presiune mare pe sistemul de sanatate, iar județul Alba se afla intr-o perioada critica.…

- Secretarul de stat Raed Arafat anunța ca vineri urmeaza sa apara un ordin al ministrului Sanatații și al altor miniștri in baza caruia vor fi deschise piețele. Documentul va reglementa modul in care vor funcționa piețele incepand de sambata, anunța MEDIAFAX. Secretarul de stat in MAI, Raed…