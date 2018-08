Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Catalin Radulescu spune ca partidul din care face parte are suficiente argumente pentru a-l acuza pe președintele Klaus Iohannis de tradare naționala și este de parere ca suspendarea trebuia facuta inainte ca Iohannis sa o demita pe Laura Codruța Kovesi. Deputatul se declara convins ca…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu spune ca partidul din care face parte a identificat cel putin sapte argumente pentru a-l acuza pe presedintele Klaus Iohannis de tradare nationala si este de parere ca suspendarea trebuia facuta inainte ca Iohannis sa o demita pe Laura Codruta Kovesi. El a spus ca „cel…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat marti ca el si colegii lui vor continua cu demersurile de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis in cazul in care seful statului nu va da curs unor cereri care formulate de social-democrat. Radulescu sustine ca va depune mai multe solicitari, atat la adresa…

- Coalitia PSD – ALDE ar urma sa anunte luni decizia cu privire la demararea procedurilor de organizare a referendumului privind suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce acesta nu a luat inca o decizie dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca trebuie sa o revoce din functie Laura Coduta Kovesi.…

- Anunț-surpriza imediat dupa ce Klaus Iohannis și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat. Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a anunțat ca va candida și el la alegerile prezidențiale.„Anunțul eu l-am facut de anul trecut. Daca PSD va susține candidatura mea, bine, daca nu, voi candida independent.…

- Deputatul USR Cristian Ghinea a declarat, marti la RFI, ca presedintele Klaus Iohannis are obligatia morala de a nu semna decretul de revocare a sefei DNA, sfatuindu-l de seful statului sa intre intr-o greva prezidentiala, pentru ca statul roman sa nu fie "complet luat ostatic de catre borfasi".

- Deputatul PSD Ioan Dirzu sustine ca va fi primul care va strange semnaturi pentru suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care nu va respecta decizia Curtii Constitutionale, precizand ca nu are alta varianta decat aceea de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.