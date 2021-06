Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, de la ora 11.00 Asociația Județeana de Fotbal țși va alege noua structura de conducere. Pentru un nou mandat de președinte (al patrulea consecutiv) candideaza actualul conducator al AJF, Cristian Sava, in timp ce pentru cele doua locuri de vice-președinți și-au depus candidatura Nelu Harlea…

- Dragi colegi, Astazi candidez pentru funcția de presedinte al municipalei PNL Bacau. Va marturisesc, cu toata sinceritatea si modestia: consider ca am facut ceea ce trebuia! Aceasta pentru ca am ințeles ca politica este cu adevarat un act de responsabilitate civica. Si mai ales ca nu poți fi dimineața…

- Peste 50 de metri cubi de gunoaie de toate felurile și cateva remorci de deșeuri vegetale au fost scoase azi din lacul de la Insula de Agrement din Bacau. De la primele ore zeci de voluntari in ambarcațiuni au pornit la strans mizeria care acoperea suprafețe impresionante din Lacul de Agrement. Raul…

- Dupa ce PSD a sesizat faptul ca Inspectoratul Școlar General a organizat comisiile pentru Evaluarea Nationala mai devreme decat prevede calendarul stabilit prin lege, instituția a decis sa anuleze decizia in cauza, insa susține ca interpretarea faptelor ar fi eronata și ca, prin constituirea acelor…

- Viceprimarul Liviu Miroșeanu și-a anunțat candidatura la alegerile interne din partid și a anunțat, astazi, ca va candida pentru funcția de președinte al Organizației municipale a PNL Bacau. “Am stat și am cumpanit bine. Și am decis sa candidez pentru funcția de președinte al municipalei PNL Bacau.…

- La data de 16 iunie a.c, un echipaj de politie din cadrul Serviciului Rutier, in timp ce actiona cu aparatul radar pe DN 2-E 85, a depistat in trafic, in afara localitatii Filipesti un tanar de 21 de ani, din judetul Neamt, care conducea un autoturism, in afara localitatii Filipesti, cu viteza de 204…

- La 1818, cand Oltenia a intrat in componența Austriei și se pregatea noua conducere a provinciei, trei boieri se și grabira sa dea de știre la Viena ca sunt dispuși sa se “sacrifice” pentru binele obștei și sa accepte desemnarea ca ban ori consilier de administrație, adica membru al guvernului. Aceștia…

- Investiții de 500 de milioane de lei sunt in pericol de a fi blocate dupa ce primarul Bacaului a votat impotriva planului de administrare, in AGA de la Compania de Apa. In aceste condiții, membrii Consiliului de Administrație sunt revocați. Președintele CJ dezvaluie ca primarul Viziteu i-a transmis,…