- Deputatul Mihai Ioan Lasca, intrat in Parlament pe listele AUR, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Oradea la doi ani de inchisoare cu suspendare și 120 de zile de munca in folosul comunitații. El este acuzat ca in 2019 a blocat in trafic un șofer, pe care l-a și batut

- Biserica Penticostala din Navodari nu s a constituit parte civila in procesul penal.Sentinta definitiva in dosarul privind furtul unor bunuri scule electrice de la Biserica Penticostala din Navodari, din 2019 Recent, Curtea de Apel Constanta a decis ca inculpatul, un barbat, de aproximativ 40 de ani,…

- Dosarul lui Cristian Pastor, polițistul satmarean condamnat in prima instanța la 7 ani de inchisoare dupa ce ar fi vandut cannabis in municipiul Satu Mare, va fi rejudecat la Tribunalul Bihor. Decizia a fost luata de Curtea de Apel Oradea vineri, anunța site-ul www.bihorjust.ro In mai 2020, Cristian…

- Medicul Gheorghe Burnei de la Spitalul „Marie Curie” din Capitala a fost condamnat definitiv la 2 ani și 6 luni de inchisoare cu suspendare, a decis Curtea de Apel București, potrivit portalului instanțelor de judecata, a informat G4Media . Instanța l-a achitat, insa pentru acuzația de primire de foloase…