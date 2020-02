Deputatul Pro Romania Mihaela Hunca a sustinut vineri, intr-o conferinta de presa, necesitatea infiintarii de cabinete de medicina scolara in toate unitatile de invatamant cu personalitate juridica din tara, pentru a putea prevenirea raspandirii unor boli in randul elevilor.



Parlamentarul Pro Romania a solicitat Ministerului Sanatatii, dar si Ministerului Educatiei, sa identifice solutii pentru a rezolva aceasta problema, in contextul cresterii alarmante a numarului de cazuri de gripa sau infectii virale ale cailor respiratorii.



"Copii sunt trimisi la scoala, iar parintilor…