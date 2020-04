Deputatul Marius Bodea a depus un proiect de lege privind interzicerea tăierii pădurilor pe perioada stării de urgenţă Marius Bodea afirma, intr-un comunicat de presa, ca a initiat acest proiect dupa ce saptamana trecuta a fost inregistrat "un nivel record de exploatare a padurilor". "Oficial, saptamana trecuta au fost efectuate aproape 80.000 de transporturi. Din Inventarul Forestier National, se stie ca pe langa fiecare arbore taiat legal, un altul este taiat ilegal in acelasi timp. Am depus azi (nr. luni) la Parlament un proiect de lege privind interzicerea oricaror taieri pe perioada starii de urgenta. Fortele de ordine nu pot lupta si cu pandemia, si cu mafia lemnului. Jaful din paduri infloreste… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

