- Nehotarare este cuvantul de ordine atunci cand vine vorba despre „idila” dintre Sorin Grindeanu și reintoarcerea sa in Partidul Social Democrat. La exact o saptamana pana la Congresul PSD, situația lui Grindeanu este… incerta. Iar asta o spune chiar liderul filialei PSD Timiș, deputatul Alfred Simonis.…

- Senatorul liberal de Timis, Alina Gorghiu, nu isi de ce PSD il sustine in continuare pe Teodor Melescanu la functia de sef al Senatului, atat timp cat instalarea sa a fost declarata ilegala de Curtea Constitutionala. In plus, partidul are majoritatea, deci porneste favorit in alegerea unui alt presedinte.…

- Primari alesi in doua tururi de scrutin, desfiintarea sectiei speciale, alegeri anticipate; trei decizii pe care PNl le va lua in aceasta saptamana. O spune senatorul de Timis, Alina Gorghiu, care profeteste o saptamana pe care nu o vom uita usor. The post Senatorul de Timis, Alina Gorghiu, anunta…

- Senatorul USR Mihai Goțiu il ataca dur pe Dan Barna, caruia ii transmite ca, in timp ce alegatorii așteapta de la USR un program de guvernare, el și apropiații sai din partid pierd vremea cu referate și documente doctrinare.

- Senatorul USR Florina Presada a anuntat ca va propune Comitetului Politic al formatiunii retragerea sprijinului acordat Guvernului PNL, daca, in saptamana care urmeaza, nu anunta o masura clara de revenire la alegerea primarilor in doua tururi si nu emite o Ordonanta pentru eliminarea pensiilor speciale…

- Senatorul PSD Radu Oprea i-a facut cadou ministrului Finanțelor Florin Cițu o carte numita "Selfie" și un dop, pentru a "pune dop gaurilor pe care le vede". Senatorul PSD l-a ironizat pe Florin Cițu, indemnand colegii sa-i faca un "cadou" ministrului, votand moțiunea simpla impotriva acestuia, poptrivit…

- Senatorul social-democrat Eugen Teodorovici a anuntat, luni, in plen, depunerea motiunii simple intitulate „Guvernarea PNL, numele tau este austeritate”. „Grupul parlamentar al PSD din Senat depune motiunea simpla cu titlul „Guvernarea PNL, numele tau este austeritate”, a declarat Teodorovici. In context,…