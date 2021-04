Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremerul Kelemen Hunor, anunța ca formațiunea pe care o conduce va vota in aceeași forma in Senat proiectul de lege privind desființarea SIIJ, iar daca partenerii de coaliție – PNL și USR – doresc sa modifice avizul CSM pentru trimiterea in judecata a magistraților, schimbarile pe proiectul deja…

- DDB Italia a publicat un mesaj emoționant pentru Ștefan Radu (34 de ani), dupa ce fundașul roman a devenit fotbalistul cu cele mai multe meciuri jucate pentru Lazio. Sambata, 3 aprilie, Ștefan Radu a jucat cea de-a 402-a partida in tricoul lui Lazio. L-a depașit pe Giuseppe Favalli in topul jucatorilor…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat site-ul pentru autostrada A3 Ploiești-Brașov. Autostrada din Valea Prahovei beneficiaza deja de doua mențiuni separate și pe site-ul Ministerului Transporturilor. Astfel, viitoarea șosea de mare viteza peste Carpați este cel…

- Fondul Proprietatea este ingrijorat de majorarea taxei pe apa uzinata pe care Hidroelectrica ar trebui sa o plateasca Administratiei Nationale Apele Romane (''ANAR''), a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte, Johan Meyer, CEO al Franklin Templeton Bucuresti si Manager de Portofoliu…

- Au trecut mai bine de cinci ani și jumatate de cand, campioana en-titre fiind și avand in spate cel mai grozav palmares intern și internațional din baschetul de la noi, marea echipa ploieșteana CSU Asesoft a fost… desființata!!! Exact dupa ce cucerise inca un titlu, repet, unul care avea sa fie și ultimul!!!…

- Un tribunal din China a decis ca un barbat trebuie sa-i plateasca fostei soții compensații financiare pentru munca depusa pe durata casniciei, o decizie in premiera, dupa ce a intrat in vigoare noul Cod civil, scrie BBC.

- Alin Salajean, originar din Campia Turzii, este cunoscut ca prezentator de evenimente, iar din 9 ianuarie apare pe micile ecrane in sezonul 2 din "SURVIVOR ROMANIA". Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Echipa lui Ilan Șor continua sa se implice in repatrierea orheienilor care au plecat de mai mulți ani la munca in strainatate și sa-i convinga sa revina acasa, sa-și deschida afaceri și sa contribuie la dezvoltarea comunitații. Astfel, alți 23 de orheieni au devenit beneficiarii programului „Casa mea…