- Ambasada Rusiei la București a reacționat pe Facebook la gafa facuta de ministrul Apararii, Mihai Fifor. Oficialii ruși au precizat ca la București “se prefera politicile struțului” și reiau argumentația folosita de Putin porivit careia de la baza Deveselu vor putea fi utilizate rachete balistice, adica…

- Ambasada Rusiei a reactionat, joi, fata de afirmatiile „inadecvate” ale ministrului Apararii, Mihai Fifor, spunand ca urmareste cu oarecare surprindere agitatia generata de aceste declaratii. Ambasada sustine ca, in ceea ce priveste caracterul lansatoarelor si rachetelor din Romania, nu a auzit „nimic…

- Mesajul integral postat de Ambasada Rusiei pe propria pagina de Facebook:„La Ambasada Rusiei cu oarecare surprindere este urmarita agitația ce evolueaza in Romania in jurul anumitelor declarații „inadecvate“ ale Ministrului apararii Mihai Fifor cu privire la așa-numitele sisteme defensive…

- Basescu a spus ca nu s-a gandit ca cineva poate sa faca declaratii mai "daunatoare" tarii decat ministrul Agriculturii, Petre Daea, iar asta confirma incalcarea acordurilor dintre SUA si Rusia, dar si dintre NATO si Rusia. Totodata, Basescu afirma ca Mihai Fifor a alimentat propaganda rusa si decredibilizeaza…

- PNL si USR cer demisia ministrului Apararii, Mihai Fifor, dupa ce acesta a afirmat ca sistemul antiracheta de la Deveselu are rachete balistice, dand astfel apa la moara propagandei ruse care sustine ca scutul are un rol ofensiv, nu doar unul defensiv."Mihai Fifor, ministrul Apararii, afirma…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, i-a cerut, miercuri, ministrului Apararii, Mihai Fifor, sa demisioneze pentru afirmatiile privind rachetele balistice la Deveselu, apreciind ca „prostia guvernului Dancila devine deja periculoasa, risca sa ne bage in razboi”.

- Eugen Tomac, presedintele PMP, a postat miercuri pe contul sau de Facebook un raspuns primit de la ministrul Apararii, Mihai Fifor, in care se arata ca in 2017, din cei 2% din Produsul Intern Brut (PIB) alocati apararii, ministerul a cheltuit doar 1,81%. Tomac aminteste ca presedintele SUA Donald Trump…

- "Romania a cheltuit doar 1,81% din PIB pentru aparare in 2017. Presedintele Trump ne-a reamintit ca Europa are nevoie de SUA pentru a-si asigura securitatea. Romania are nevoie, mai mult decat oricine, de SUA. Avem nevoie de garantii reale de securitate deoarece suntem granita de est a UE si NATO",…