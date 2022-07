Stiri pe aceeasi tema

- Peste 83% dintre romani cred ca in viitoarele decenii, Romania trebuie sa urmeze directia Vest - Uniunea Europeana, SUA, NATO - din punctul de vedere al aliantelor politice si militare, arata un sondaj de opinie realizat in cadrul unei cercetari sociologice ample, realizata sub denumirea „Agenda…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca proiectul "Fara penali in functii publice" initiat de USR va fi votat in Senat "de aproape toata lumea", ceea ce va duce la un referendum de amendare a Constitutiei. El adauga ca, desi au trecut trei sesiuni parlamentare din actualul mandat, "USR nu a cerut…

- Deputatul PSD Bihor Ioan Mang a declarat, vineri, ca legea pentru simplificarea achizitiilor publice, adoptata saptamana aceasta de plenul Camerei Deputatilor, este „foarte importanta” si asteptata de mult timp de catre autoritatile din administratie, deoarece va facilita investitiile publice si pe…

- Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, s-a aflat vineri alaturi de reprezentanții Asociației OvidiuRo la Spitalul Județean Suceava pentru a susține proiectul „Punguța cu doua carți”. „Punguța cu doua carți” este un alt proiect al Asociației OvidiuRo, aflat la a treia ediție, acesta incurajand lectura…

- In temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria Municipiului Campia Turzii supune dezbaterii publice Proiectul de

- 137 de parlamentari de la PSD, PNL si UDMR au depus saptamana trecuta un proiect de lege prin care propun ca achizitiile de lucrari publice sa poate fi facute fara licitatie daca se incadreaza in pragul de 1 milion de euro. Printre acestia se afla si patru parlamentari din Iasi: Alexandru Muraru, Sorin…

- 137 de parlamentari ai coalitiei la putere, din care 78 de la PSD, au semnat proiectul de modificare a Legii achizitiilor publice Prin modificarile aduse, partidele aflate in Coalitia de Guvernare scot din schema Curtea de Conturi si maresc de pana la 10 ori pragul pana la care pot fi cumparate direct,…

- Analistul politic Dionis Cenușa susține ca MAE-ul Georgiei a publicat Chestionarul UE ceea ce trebuie sa o faca și Ministerul de Externe de la Chișinau. Acesta a menționat ca „unii factori politici de la Chișinau refuza sa publice pe surse oficiale un chestionar legat de procesul de integrare europeana”.…