Deputatul Laurențiu Marin: PSD aduce bani europeni pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile Unul dintre obiectivele PSD in actuala guvernare este de a atrage fonduri europene pentru susținerea categoriilor vulnerabile, susține deputatul social democrat Laurențiu Marin. Acesta a precizat ca pe langa cele doua masuri de acordare de vouchere pentru alimente și de vouchere pentru energie, finanțate din bani europeni, ministrul Muncii, Marius Budai, lanseaza inca doua proiecte […] Articolul Deputatul Laurențiu Marin: PSD aduce bani europeni pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

- Ministrul Muncii a anunțat lansarea a doua proiecte europene pnetru categoriile vulnerabile, unul pentru sprijinirea celor care nu iși gasesc un loc de munca, dar și unul pentru a veni in combaterea abandonului școlar.

