Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca deși nu are simptome, se autoizoleaza la Vila Lac1, dupa ce a intrat in contact cu senatorul Vergil Chițac, confirmat cu COVID 19, iar miniștrii se izoleaza in cabinetele lor, de unde vor lucra. Situație fara precedent in Romania. In urma cu cateva minute, premierul…

- Faptul ca senatorul independent Vergil Chițac a fost confirmat ca fiind infectat cu coronavirus, implica masuri imediate. Premierul Ludovic Orban a anunțat astazi, 13 martie, ca se autoizoleaza la Vila de protocol de la Guvernul Romaniei și ca toti senatorii PNL si membrii Biroului Politic al PNL vor…

- O ancheta epidemiologica este in desfașurare, luni dimineața, la Guvern, dupa ce o femeie de 42 de ani din București, angajata la cantina Executivului, a fost confirmata cu coronavirus. Se iau masuri de urgența, dupa ce un barbat de la Secretariatul General al Guvernului ar fi intrat in contact cu…

- Liderul consilierilor generali ai PNL Stelian Bujduveanu a declarat ca starea de nervozitate a Gabrielei Firea și faptul ca se cearta cu organizațiile neguvernamentale și cu CSAT pe tema poluarii arata ca e complet depașita de situație, anunța MEDIAFAX.„Starea de nervozitate a primarului general…

- "Unii nu au inteles ca ceea ce facem este doar pentru a-i sluji pe cetateni. Si vor suporta consecintele", a declarat liderul PNL sector 1, Sebastian Burduja, potrivit unei postari pe Facebook a PNL sector 1.Biroul Politic al PNL Sector 1 se va reuni rapid, pentru a lua o decizie cu privire la sanctionarea…

- Liberalii sunt aproape de detona o mare bomba pe scena politica romaneasca. Surse guvernamentale susțin pentru STIRIPESURSE.RO ca Guvernul condus de Ludovic Orban va emite in ședința de guvern de maine o Ordonanța de Urgența pentru modificarea legislației pentru alegerile locale in sensul alegerii…

- Premierul Ludovic Orban l-a numit luni in funcția de consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, in domeniul economic, pe Tanase Stamule, un apropiat al sau. Decizia a aparut in Monitorul Oficial. Noul consilier economic al lui Orban vrea sa candideze din partea PNL la alegerile…

- Premierul Ludovic Orban l-a numit luni in funcția de consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, in domeniul economic, pe Tanase Stamule, un apropiat al sau. Decizia a aparut in Monitorul Oficial.Noul consilier economic al lui Orban vrea sa candideze din partea PNL, la alegerile…