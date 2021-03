Deputatul UDMR Kolcsar Karoly a declarat, vineri, ca a propus un amendament la proiectul de lege privind aprobarea OUG 145/2020 potrivit caruia angajatorii sa-si poata recupera de la stat banii pe concediile medicale platite angajatilor, prin compensare, asa cum se intampla si in cazul TVA. "Am depus un amendament la OUG nr. 145/2020, prin care doresc sa vin in ajutorul mediului privat. Mai multi antreprenori s-au confruntat cu o situatie neplacuta in sensul ca desi si-au platit contributiile catre stat si platile in cazul concediilor medicale catre angajat, statul, prin CAS, trebuia sa ii restituie…