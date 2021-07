Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USRPLUS Iulian Bulai considera ca „Ministerul Afacerilor Interne nu se mai justifica" si cere ca acesta sa fie comasat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. „Tara are nevoie de reforme, are nevoie de a regandi fundamental institutiile centrale", afirma Bulai. „Invitatie…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a virat suma de 14.464.518,42 lei, in vederea decontarii facturilor pentru 15 unitați administrativ-teritoriale, care deruleaza proiecte de construcție de locuințe sociale și de necesitate, conform Legii 114/1996, actualizata in 2021. Proiectele…

- Adresa primita și facuta publica de catre Consiliul Județean prin care Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei anunța sistarea fondurilor pentru PNDL a ajuns și la Primaria Botoșani.

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a epuizat reditele bugetare alocate Programului național de dezvoltare locala alocate pentru acest an, a anunțat minsitrul Cseke Attila. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In data de 6.05.2021, UAT Municipiul Campina, in calitate de Beneficiar, a semnat contractul de finanțare nr. 6.887 cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar…

- Guvernul a aprobat, in ședința de joi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, proiectul de lege privind reorganizarea Inspectoratului de Stat in Construcții. Se va desființa nivelul regional al ISC, vor fi desființate 20 de posturi de conducere, se va eficientiza…

- Primaria Ramnicu Valcea a obtinut finantare de la bugetul central pentru anveloparea termica a blocului A4 din Ostroveni. Printr-un Act Aditional la unul dintre contractele de finantare pe care Primaria Municipiului Ramnicu Valcea le are incheiate cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei…

- Printr-un Act Aditional la unul dintre contractele de finantare pe care Primaria Municipiului Ramnicu Valcea le are incheiate cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei – contracte ce vizeaza reabilitarea termica a patru blocuri din zona centrala (Anton Pann, bloc L – Calea lui…