Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, intervine in scandalul legii care va permite suspendarea permisului șoferilor care refuza testarea antidrog in cadrul controalelor poliției. Ionuț Stroe susține ca un om de bun-simț și bine intenționat nu are de ce sa refuze testarea care ii ofera posibilitatea…

- Guvernul modifica joi ordonanța de urgența care ii lasa pe șoferi fara permis daca refuza testarea antidrog. Concret, nu mai pot conduce mașina timp de trei zile, daca refuza testul antidrog. Și daca in acest timp nu vin rezultatele probelor biologice de la Institutul de Medicina Legala, atunci șoferii…

- Premierul Ciolacu a anuntat, luni, ca va avea discutii cu ministrii, in privinta modificarilor legale referitoare la soferii care consuma droguri, pentru a lua o decizie in sedinta de Guvern de joi. ”Discutam toate problemele si vedem ce punct trebuie sa modificam joi, in sedinta de guvern, cu aplicarea…

- Șoferii din Romania nu mai au opțiunea de a refuza testarea cu drug-testul, o masura menita sa sporeasca siguranța rutiera, dar care ridica semne de intrebare cu privire la acuratețea testelor și drepturile conducatorilor auto. Pana acum, șoferii puteau alege sa li se recolteze sange pentru testarea…

- Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgența pentru modificarea și completarea unor acte normative in scopul creșterii siguranței rutiere. Potrivit noilor modificari, conducatorii auto care refuza testarea privind consumul de droguri sau a concentrației de alcool in aerul expirat vor ramane fara permisul…

- Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgența pentru modificarea și completarea unor acte normative in scopul creșterii siguranței rutiere. Potrivit noilor modificari, conducatorii auto care refuza testarea privind consumul de droguri sau a concentrației de alcool in aerul expirat vor ramane fara permisul…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a emis un act de constatare in privința unui procuror prin care s-a stabilit o diferența substanțiala, in marime de 854 785 lei intre averea dobindita, veniturile obținute și cheltuielile realizate de acesta și membrii familiei sale, precum și caracterul nejustificat…

- Biroul Electoral al Sectorului (BES) 2 a aprobat renumararea voturilor din sectiile 195 si 265, „o fractie infima” dintre cele care ridica semne de intrebare, a declarat, duminica, primarul Radu Mihaiu, candidat al Aliantei Dreapta Unita pentru un nou mandat, care ar fi pierdut alegerile. „La o saptamana…