Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Bihor, Ilie Bolojan, a declarat joi, in conferinta de presa, ca președintele Klaus Iohannis nu va avea probleme in a-și asigura al doilea mandat, dar singura problema va fi prezența la vot pentru ca exista un curent de demobilizare, oamenii considerand ca Iohannis este caștigator…

- UPDATE: Pentru Ziarul de Bacau, Dragoș Benea, președintele PSD Bacau, a precizat: „Votul consilierilor PSD s-a dovedit decisiv in asigurarea ajutoarelor la incalzire și creșterea subvenției acordate din bugetul local pentru populatia bransata la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Unul dintre operatorii de salubritate care gestioneaza activitatea de ridicare a deșeurilor din municipiul Brașov pare sa aiba mai multe sincope atunci cand vine vorba despre colectarea selectiva. Acest lucru se poate observa și din filmarea postata pe Facebook de brașoveanca Anna Pana. In imagini se…

- Prim-ministrul demis Viorica Dancila - care a participat luni la o intalnire cu primarul general, Gabriela Firea, si cu reprezentanti ai RADET - a declarat ca nu i se par justificate "atacurile" la adresa regiei de termoficare si a edilului Capitalei potrivit Agerpres "Ati ridicat doua probleme,…

- Tradiționalele manifestari de “zilele bacaului”, sarbatorite in fiecare an in preajma datei de 6 octombrie, nu vor avea loc in acest an din lipsa de bani. Primarul cosmin Necula a explicat ca, pentru a marca, totuși, aniversarea atestarii documentare a orașului, ar fi dorit sa se organizeze un concert…

- Disputele comerciale și incertitudinele privind Brexitul au dus, din nou, la inrautațirea estimarilor privind evoluția economiei mondiale in 2019 și 2020, avertizeaza, joi, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), potrivit MEDIAFAX.OECD estimeaza ca economia mondiala va…

- Pana la 31 martie 2020 va fi suspendat exportul de medicamente cu risc crescut de discontuitate in aprovizionare. Este anuntul facut de ministrul Sanatatii Sorina Pintea care se refera la 125 de citostatice si 47 de inumosupresoare. In replica insa reprezentantii pacientilor considera ca masura nu rezolva…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare este Ioan Rus (din partea PNL). Primarul comunei Calinești Oaș este Dinu Vasile Birotc (din partea PNL). Legatura penelista de partid a funcționat perfect și Consiliul Județean a finanțat și reparat rapid – in intravilanul comunei – o stricaciune semnificativa.…