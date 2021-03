Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, susține dezvoltarea companiilor romanești, el considerand ca o țara fara firme naționale puternice nu se poate considera ca are o economie puternica. Ioan Balan a aratat ca Romania a traversat doua momente deosebit de grele, care au afectat puternic antreprenorii…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan s-a adresat ministrului Educației, Sorin Campeanu, și i-a cerut sa gaseasca soluții pentru a acoperi deficitul de personal din sistemul de invațamant din Romania. Solicitarea vine pe fondul instituirii interdicției de a cumula pensia cu salariul in sectorul ...

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan s-a adresat ministrului Transporturilor, Catalin Drula, caruia i-a solicitat sa urgenteze modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata in Regiunea de Nord-Est."Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2021 prevede la Anexa 3/24/23/ Ministerul ...

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan spune ca 2021 ar putea fi anul in care Guvernul va implementa ample reforme, unele absolut necesare. "Consider ca anul 2021 este anul in care avem obligația sa declanșam ample reforme calitative in domeniul public, reforme amanate de zeci de ani, care ...

- ​Românii care au mici businessuri se plâng ca, pe fondul pandemiei, situația sectorului de activitate în care opereaza s-a înrautațit. Lipsa cererii, costurile cu salariile, dificultatea de a gasi profesioniști pe care sa-i angajezi si costurile de productie ramân cele…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca firmele romanesti vor continua „sa dea faliment pe banda rulanta”, in timp ce in Guvern, premierul Florin Citu „ii da in cap” ministrului Economiei cu "bata" Corpului de control.

- Firmele romanesti din industria textila, certificate sa produca masti de protectie, nu au primit nicio comanda de la statul roman pentru aceste produse, astfel ca le exporta in tari precum Germania sau Franta, a atras atenția, miercuri, presedintele Federatiei Patronale din Industria Usoara, Mihai Pasculescu,…

- Social-democratii au transmis ca premierul Florin Citu condamna acum companiiile cu capital local la disparitie si minte „non-stop pe banii tarii, iar contribuabilii si firmele romanesti platesc”. „Citu, nu ti-a ajuns ca le-ai taiat romanilor veniturile in plina iarna, acum condamni si companiile…