- Deputatul USR Cristina Rizea ii solicita ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, sa ofere urgent gratuitate pe CFR refugiatilor ucraineni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan s-a adresat ministrului Transporturilor și infrastructurii, Sorin Grindeanu, de la care solicita informații cu privire la stadiul marilor proiecte de investiții pentru transportul rutier din Moldova. Intrebarile adresate ministrului Grindeanu vin in contextul in ...

- Vicepresedintele asociatiei "Impreuna pentru A8", Catalin Urtoi anunta ca a devenit consilier al ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, el afirmand ca saptamanal ii va prezenta ministrului evolutia proiectelor de infrastructura din Moldova. Urtoi a mai fost consilier si in perioada cat ministru…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, l-a interpelat pe ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe tema programului de modernizare și automatizare a trecerilor la nivel cu calea ferata in județul Suceava. El susține ca in județul Suceava, una dintre cauzele principale ale accidentelor…

- I.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor” informeaza ca pe drumurile naționale se circula in condiții de iarna, iar șoferii sunt indemnați sa conduca cu prudența. Pe parcursul nopții, in zonele de Nord, Centru și Sud s-au efectuat lucrari de patrulare și combatere a lunecușului. Astfel, in curațarea…

- Sindicatul Drumarilor „Elie Radu” anunta ca a solicitat ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, operationalizarea Companiei pentru Investitii in Infrastructura (CNIR), companie desprinsa din fosta CNADNR care trebuie sa se ocupe de constructia de autostrazi, pornind de la inceperea procedurilor…

- Județul Dambovița figureaza cu investiții in infrastructura rutiera de sute de milioane de euro in Planul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030, document pe care ministrul PSD al Transporturilor, Sorin Grindeanu, l-a transformat intr-o strategie de dezvoltare…

- Peste 185 de milioane de lei a costat construirea unui stadion in București, pentru Rapid! Banii putea fi folosiți, daca ne luam dupa anumite voci, pentru construirea de spitale, mai ales ca locul este unul generos. Rapidul are stadion, dar pe el ar putea juca și FCSB sau Dinamo, anunța șefa CS Rapid.…