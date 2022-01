Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD Vrancea, deputatul Nicușor Halici, a declarat ca inițiativa legislativa de modificare și completare a Legii cooperației agricole este un nou succes al PSD in politica sa de sprijinire a agriculturii romanești. „Inițiativa PSD sprijina dezvoltarea satului romanesc, a micilor…

- Pentru Partidul Social Democrat sunt mai importante pensiile, salariile romanilor și alocațiile copiilor decat deținerea funcției de prim ministru, a declarat președintele interimar al PSD Vrancea, deputatul Nicușor Halici. Declarația acestuia a venit dupa ce PSD a aprobat cu unanimitate de voturi intrarea…

- Majorarea alocațiilor copiilor, a salariului minim și a pensiilor trebuie sa se regaseasca in programul de guvernare al noului Executiv, susține președintele interimar al PSD Vrancea, deputatul Nicușor Halici. Acesta a declarat ca importante și prioritare sunt masurile ce trebuie luate pentru romani…

- In județul Vrancea, in data de 06 noiembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 911 persoane in carantina la domiciliu; 1032 persoane in izolare la domiciliu; 246 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 27 persoane sunt internate la ATI,…

- Președintele interimar al PSD Vrancea, deputatul Nicușor Halici, a declarat ca PSD ar trebui sa fie parte a unui Guvern Ciuca pentru ca numai așa exista garanția ca pot fi implementate cele 10 masuri pe care le-a propus conducerea social democrata, pentru a trece Guvernul prin Parlament. Acesta a susținut…

- La un an si jumatate de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, lumea a facut inca mult prea putin si nu a reusit sa invete din greselile sale, a avertizat marti un organism international de supraveghere, relateaza AFP. „Daca primul an al pandemiei COVID-19 a fost definit de un esec colectiv de a lua in…

- VERIFICARI ȘI CONTROALE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA EFECTELOR PANDEMIEI DE COVID-19 In perioada 14 – 17 octombrie 2021, la nivel național, polițiștii au intensificat acțiunile de informare, prevenire și combatere a raspandirii pandemiei de COVID-19. Astfel, in aceasta perioada, au fost organizate…

